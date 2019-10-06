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Националисты обещают защитить Золотое в случае отвода войск, полиция тоже

Комментариев: 16
После приезда в Золотое ветеранов войны полиция анонсировала в населенном пункте личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей.
Местные жители Золотого беспокоятся из-за возможного разведения сил
Местные жители Золотого беспокоятся из-за возможного разведения сил
focus.ua
 
Лидер Национального корпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами войны на Донбассе в воскресенье, 6 октября, прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск, сообщает пресс-служба Нацкорпуса.
 
По словам Белецкого, сегодня в наибольшей поддержке нуждаются "те, кого завтра эта власть хочет оставить без прикрытия, в жертву так называемым "ЛДНР". Это, прежде всего, жители Золотого, Петровского, Станицы Луганской".
 
"Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганской области, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинцев Золотого", - рассказал лидер Нацкорпуса.
 
Белецкий отметил, что ветераны, которые в 2014 взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня на свою родную землю в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".
 
"Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли - не выполняет президент, власть, того его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем... Верю, что не будет отвода, а будет лишь большая украинская победа", - заявил Белецкий.
 
После этого заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян заявил, что полиция сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан в Золотом-4 и селе Катериновка.
 
По его словам, несмотря на анонсированное разведения военных сил на участке вблизи  Золотого, полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и селе Катериновка.
 
 
"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения. Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт. Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск 1", нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан", - заявил Троян.
 
Также он анонсировал личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей, входящих в компетенцию полиции.
 
Напомним, что 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской. 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
 
 
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Теги: полиция, националисты, Луганская область, ситуация на востоке Украины, патрульная полиция, война на Донбассе, Национальный корпус, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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ЗаУкраину    06.10.2019, 18:33
Оценка:  0
ЗаУкраину
Вот там бы их всех во главе с фюрером и накрыть градами.
VVTF2wtf_uebok    06.10.2019, 18:15
Оценка:  +5
VVTF2wtf_uebok
Кроме как сосать матыгу нацысты никуя не умеют, что они собрались защищать?)))))
Boxerogos    06.10.2019, 18:06
Оценка:  +4
Boxerogos
Если что-то подобное происходит,значит это кому-то нужно...Можно не сомневаться,ничего хорошего из этого не выйдет.Прогнётся Зе под этих"нациАНАЛистов"-пол учим долгоиграющий замороженный конфликт на Донбассе на очень долгое время.Не прогнётся-есть все шансы начала гражданской войны по всей Украине.В
Boxerogos    06.10.2019, 18:10
Оценка:  +6
Boxerogos
общем,куда не кинь-везде сплошной клин.У Зе нет"стержня",он слаб даже внешне чтобы взять ситуацию в свои руки и начать давить гнид,возомнивших себя всей Украиной.Зе-тхор,а такие всегда проигрывают.
nelci    06.10.2019, 18:41
Оценка:  +1
nelci
Клина нет, националисты, хотят опять майдануть, чтобы заявить о воссоединении исконных земель и Польшей , по примеру Крыма, иначе зачем кричать одна и едына?
Григорич    06.10.2019, 18:45
Оценка:  0
Григорич
на Украине все президенты такие..и если ЛДНР получат статус по формуле Ш, никакой гражданской войны по всей Украине не будет...просто мир будет, а на войне сегодня много влиятельных украинцев наживаются..Педя и ко*мир Донбассу покажет ничтожество остальной Украины.
Григорич    06.10.2019, 18:46
Оценка:  0
Григорич
прежде всего экономическое ничтожество Украины... поэтому и не дают ЛДНР жить.
fkrfyfan    06.10.2019, 17:50
Оценка:  +2
fkrfyfan
Так отвод войск же а не полиции. И отвод с обох сторон
WTF2_сосет_хyй    06.10.2019, 17:45
Оценка:  +2
WTF2_сосет_хyй
да пожалуйста, пусть занимают. только какой графой потом списывать их будете, потерьнеты, когда их уничтожим? "пропали" или "сбежали"?
WTF2_сосет_хyй    06.10.2019, 17:50
Оценка:  +2
WTF2_сосет_хyй
ох и в кайф будет столько ублюдков нацистских разом завалить!))))))
VVTF2wtf_uebok    06.10.2019, 18:17
Оценка:  +2
VVTF2wtf_uebok
Аватарка у тебя бомба, только разглядел ))))
VVTF2wtf_uebok    06.10.2019, 18:18
Оценка:  +4
VVTF2wtf_uebok
Но я тоже прикольную поставил))
dron29    06.10.2019, 18:24
Оценка:  -8
dron29
К врачу сходи дебил какцапский- сам себя хвалишь))
WTF2_сосет_хyй    06.10.2019, 18:26
Оценка:  +3
WTF2_сосет_хyй
из Донецка я, уeбок, из Донецка)))))
dron29    06.10.2019, 18:36
Оценка:  -2
dron29
Хорошо я понял - ты уебок из Донецка))
WTF2_сосет_хyй    06.10.2019, 18:39
Оценка:  +2
WTF2_сосет_хyй
та называй мой хyй как хочешь, только соси не чавкая, раздражает бескультурье)))))
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