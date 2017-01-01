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Гончарук назвал четыре приоритета Кабмина

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Глава украинского правительства заявил об особой важности приватизации госпредприятий, открытия рынка земли, демонополизации энергетического рынка и развитии инфраструктуры.
Алексей Гончарук рассказал о своих приоритетах
Алексей Гончарук рассказал о своих приоритетах
kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в понедельник, 7 октября, в ходе встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил о четырех приоритетах украинского правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, в числе приоритетов украинского правительства - приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка и развитие инфраструктуры.

"В планах правительства на ближайшие пять лет восстановить 24 тысячи км дорог, построить пять морских портов и 15 аэропортов", - сказал премьер, добавив, что для украинской власти важна также реформа судебной системы.

В свою очередь, Ринкевичс заверил, что Латвия будет оставаться стратегическим партнером Украины в контексте европейской интеграции. Он положительно отметил готовность министра юстиции и генерального прокурора Украины активно заниматься защитой прав и интересов иностранных инвесторов и создавать благоприятные условия ведения бизнеса в Украине.

Кроме того, министр подчеркнул, что Латвия в дальнейшем будет осуществлять программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих, в частности, тех, кто находился в плену в Российской Федерации.

Ранее Гончарук также представил свой план борьбы с бедностью. По его словам, власти будут тратить 30% от дополнительного роста ВВП на социальное обеспечение и 70% на развитие.

Также Гончарук представил свою программу действий, в которой пообещал $50 млрд инвестиций за пять лет.

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Теги: приватизация, Кабмин Украины, инфраструктура, Рынок земель, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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