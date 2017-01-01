Под Житомиром женщина выбросила с моста своего ребенка

Происшествие случилось в Новограде-Волынском.

В городе Новоград-Волынский Житомирской области горе-мать решила жестоко расправиться со своим ребенком. Об этом сообщила в социальной сети пользователь Катя Бортник.

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Девушка сообщила, что горе-мать бросила младенца с моста в реку Случь. К счастью, малыша удалось спасти благодаря неравнодушным людям, которые бросились вслед за ребенком.

Вчера в Новограде психически больная мамаша выбросила с моста своего ребенка. Но мир не без добрых людей. Это увидели свидетели. Молодые ребята спасли несчастную малышку и догнали ту тварь. Гордимся спасателям девочки! - написала очевидец.

На данный момент подробности инцидента неизвестны. О происшествии сообщили в полицию.

Напомним, за убийство младенца будут судить двух пограничниц. Мать умышленно не перевязала пуповину ребенка и ударила новорожденную девочку по голове.

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