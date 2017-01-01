Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Житомиром женщина выбросила с моста своего ребенка

Комментариев: 0
Происшествие случилось в Новограде-Волынском.
Девочку спасли
Девочку спасли
скриншот видео

В городе Новоград-Волынский Житомирской области горе-мать решила жестоко расправиться со своим ребенком. Об этом сообщила в социальной сети пользователь Катя Бортник.

Читай также: В Киеве женщина выбросилась из окна на глазах у сына

Девушка сообщила, что горе-мать бросила младенца с моста в реку Случь. К счастью, малыша удалось спасти благодаря неравнодушным людям, которые бросились вслед за ребенком.

Вчера в Новограде психически больная мамаша выбросила с моста своего ребенка. Но мир не без добрых людей. Это увидели свидетели. Молодые ребята спасли несчастную малышку и догнали ту тварь. Гордимся спасателям девочки! - написала очевидец.

На данный момент подробности инцидента неизвестны. О происшествии сообщили в полицию. 

Напомним, за убийство младенца будут судить двух пограничниц. Мать умышленно не перевязала пуповину ребенка и ударила новорожденную девочку по голове.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: малышка, горе-мать, Новоград-Волынский, мать, мост
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь