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Представительство НАТО в Украине поддержало формулу Штайнмайера

Комментариев: 3
По словам председателя НАТО в Украине, это единственный путь к политическому урегулированию конфликта.
Александр Винников
Александр Винников
Радио Свобода

Председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что альянс поддерживает усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает Громадське.

Во время брифинга в Северодонецке Луганской области Винников заявил, что подписание "формулы Штайнмайера" является единственным путем к политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности, которые могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - заявил он.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".

Ранее Штайнмайер отверг критику своей "формулы". Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия.

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, ситуация в Украине, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2_сосет_хyй    08.10.2019, 19:07
Оценка:  +2
WTF2_сосет_хyй
так давно уже срагуляндию на кукан натянули)))))) пока в Украину обратно не превратитесь.....
Russian-Troll    08.10.2019, 19:00
Оценка:  +3
Russian-Troll
Ну вот хозяева поддержали, значит скоро сдвинется дело с мертвой точка
Boxerogos    08.10.2019, 18:38
Оценка:  +3
Boxerogos
А что здесь удивительного,если Путин купил НАТО уже давным-давно!!!Гыгыгыгыгы!!!Снова наших"патриотов"обосрал и!!!Но это прекрасно!!!Зе,так держать!!!
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