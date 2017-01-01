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Адвоката Трампа вызвали в Сенат США из-за Украины

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Руди Джулиани пригласили дать показания об Украине. На сегодняшний день неясно, согласится ли адвокат Трампа прийти.
Рудольфа Джулиани ригласили дать показания
Рудольфа Джулиани ригласили дать показания

Глава правового комитета Сената пригласил личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани дать показания о коррупции в Украине. Об этом сообщает Associated Press.

Комитет возглавляет Линдси Грэм. Этот республиканец из Южной Каролины - ведущий союзник Трампа.

Трамп обвиняется в том, что он пытался надавить на Украину с целью расследования против политического соперника Трампа Джо Байдена и его сына Хантера.

Грэм заявил в Twitter, что он хочет показаний об увольнении бывшего украинского генпрокурора. Вероятно, речь идет о Викторе Шокине.

По данным Associated Press, несколько бизнесменов и республиканских доноров использовали связи с Джулиани и Трампом, пытаясь установить новое руководство в правлении государственной газовой компании Украины Нафтогаз.

Джулиани также настаивал, что для того, чтобы получить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, Киев должен сделать заявление, в котором пообещает расследование против Байденов, а также о том, вмешивалась ли Украина в выборы 2016 года в США. Об этом свидетельствует переписка, предоставленная следователям Палаты представителей экс-представителем Госдепа в Украине Куртом Волкером.

Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса также заявил, что Государственный департамент США скрывает сообщения посла в Европейском Союзе, касающиеся расследования импичмента президента Дональда Трампа.

Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года. 

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.

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Теги: адвокат, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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