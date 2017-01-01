Елена Зеленская будет продвигать проекты по улучшению питания в школах

Первая леди заявила, что намерена поддерживать отдельные направления педиатрии и проекты по улучшению детского питания.

Супруга Президента Владимира Зеленского Елена намерена продвигать проекты по улучшению системы школьного питания. Об этом во вторник, 8 октября, Зеленская рассказала, выступая на открытии Конгресса педиатров Украины, сообщает пресс-служба Президента.

"Елена Зеленская подчеркнула, что как жена Президента планирует особенно поддерживать и развивать отдельные направления педиатрии и уделять внимание здоровью будущих поколений. В частности, она сообщила, что будет продвигать проекты по улучшению детского питания и пропаганде здорового и сбалансированного питания в школах и детских садах", - говорится в сообщении.

Зеленская выразила надежду, что педиатры присоединятся к популяризации среди родителей и пациентов идеи здорового питания для детей.

"На прошлой неделе у нас состоялась первая встреча с представителями органов государственной власти, которые должны присоединиться к действиям ради изменений в системе школьного питания, - министрами, представителями профильного комитета Верховной Рады по образованию, Госпотребслужбы и экспертами по детскому питанию. Встреча состоялась в формате круглого стола, и мы поняли, что эта тема очень интересна для всех", - сказала супруга президента.

Первая леди сообщила, что уже наработан первый план действий, но не уточнила в чем он состоит.

Елена Зеленская рассказала, чем будет заниматься в статусе первой леди

Ранее также сообщалось, что Зеленская инициирует проект по продвижению украинского языка.

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