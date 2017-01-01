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Укрзализныця назначила дополнительные поезда на осенние праздники

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Дополнительные поезда будут ходить из Киева до Ивано-Франковска, Рахова, Хмельницкого и Ужгорода.
Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда
Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда
Корреспондент.net


Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на осенние выходные в честь Дня защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. Данные поезда будут ходить из Киева до Ивано-Франковска, Рахова, Хмельницкого и Ужгорода, сообщает пресс-служба компании.

Кроме этого, для большего удобства путешествий украинцев Укрзализныця назначила региональный поезд сообщением Фастов – Шостка.

"В общем на праздники в самых популярных направлениях будут курсировать 13 дополнительных поездов", – говорится в сообщении.

Отметим, в этом году в октябре украинцы будут иметь три выходных подряд – 12, 13 и 14 октября. 

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Напомним, что ранее в Укрзализныце рассказали, что чаще всего крадут в поездах.

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Теги: праздник, Покрова, поезда, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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