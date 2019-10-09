Министр финансов не указала в декларации почти полмиллиона - НАПК

Маркарова не указала стоимость квартиры и подала недостоверные сведения относительно доходов ее мужа и дочери.

Министр финансов Оксана Маркарова в декларации за 2017 год не указала сведения на сумму 415 тыс. грн. Тогда она находилась на посту первого заместителя министра финансов. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Маркарова не указала стоимость своей квартиры, ценные бумаги, средства на банковских счетах и подала недостоверные данные относительно доходов ее дочери и мужа.

"В декларации чиновник не указала стоимость своей квартиры и недостоверно указала доходы, полученные ею и членами ее семьи – мужем и дочерью. Также субъект декларирования не отметила ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средства на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, недостоверные данные в декларации указал и нардеп VIII созыва Александр Супруненко. Он не указал в декларации за 2017 год нежилое помещение его жены, а также сумму страховых выплат ему и жене. В общем он не задекларировал 292,7 тыс. грн. За это министру финансов и экс-нардепу грозит административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в декларациях четырех экс-депутатов нашли "дыры" на 90 млн гривен. НАПК намерено передать в НАБУ недостоверные данные в декларациях четырех экс-депутатов на 90 млн гривен.

Напомним, что НАБУ завело три дела на главу Нацбанка. Общая сумма недостоверных сведений в декларациях Якова Смолия за три года составляет более 18 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet