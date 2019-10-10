Зеленский: Некоторые страны не хотят нас видеть в ЕС

Глава государства сообщил, что Украина стремится в Евросоюз, но некоторые страны не хотят нас там видеть.

Президент Владимир Зеленский подтвердил курс на евроинтеграцию Украины, заявив, что, к сожалению, не все страны Европы хотят видеть Украину членом блока. Об этом Зеленский рассказал журналистам во время пресс-марафона в Киеве, передает Европейская правда.

"Все знают, что мы хотим евроинтегрироваться, попасть в Евросоюз, быть европейской страной. Это решение людей, которые являются украинцами. Это самое главное. Я подтверждаю и поддерживаю этот курс", - сказал Зеленский.

Однако он подчеркнул, что сближение с ЕС - это дорога с двусторонним движением, а некоторые члены блока - против евроинтеграции Украины.

"Мы должны стремиться, мы хотим. Но мы хотим, чтобы все хотели нас там видеть. Есть некоторые страны в Европе, которые не видят Украину и в Европейском союзе... когда идет разговор о НАТО или о чем то еще", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для этого есть "разные причины", добавив, что надеется на налаживание отношений с этими странами.

"Я хотел бы, чтобы у нас наладились нормальные отношения со всеми странами, которые пока не подтверждают такую же мощную поддержку, как вы (поляки - Ред.). Я думаю, что это нас обязательно ждет", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос польского журналиста.

Ранее помощник главы украинского государства Андрей Ермак сообщил, что отношения с ЕС не изменились. Основа и темп консультаций с лидерами Германии и Франции не претерпели изменений на фоне скандала из-за разговора Трампа и Зеленского.

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