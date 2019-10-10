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Зеленский: Некоторые страны не хотят нас видеть в ЕС

Комментариев: 2
Глава государства сообщил, что Украина стремится в Евросоюз, но некоторые страны не хотят нас там видеть.
Зеленский подтвердил курс на евроинтеграцию Украины
Зеленский подтвердил курс на евроинтеграцию Украины
Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский подтвердил курс на евроинтеграцию Украины, заявив, что, к сожалению, не все страны Европы хотят видеть Украину членом блока. Об этом Зеленский рассказал журналистам во время пресс-марафона в Киеве, передает Европейская правда.

"Все знают, что мы хотим евроинтегрироваться, попасть в Евросоюз, быть европейской страной. Это решение людей, которые являются украинцами. Это самое главное. Я подтверждаю и поддерживаю этот курс", - сказал Зеленский.

Однако он подчеркнул, что сближение с ЕС - это дорога с двусторонним движением, а некоторые члены блока - против евроинтеграции Украины.

"Мы должны стремиться, мы хотим. Но мы хотим, чтобы все хотели нас там видеть. Есть некоторые страны в Европе, которые не видят Украину и в Европейском союзе... когда идет разговор о НАТО или о чем то еще", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для этого есть "разные причины", добавив, что надеется на налаживание отношений с этими странами.

"Я хотел бы, чтобы у нас наладились нормальные отношения со всеми странами, которые пока не подтверждают такую же мощную поддержку, как вы (поляки - Ред.). Я думаю, что это нас обязательно ждет", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос польского журналиста.

Ранее помощник главы украинского государства Андрей Ермак сообщил, что отношения с ЕС не изменились. Основа и темп консультаций с лидерами Германии и Франции не претерпели изменений на фоне скандала из-за разговора Трампа и Зеленского.

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Теги: Украина, Украина-ЕС, Евросоюз, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    10.10.2019, 19:17
Оценка:  -3
VSHIVANKA
МАЛО ТОГО , НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ НЕ ХОТЯТ ВАС ВИДЕТЬ ВООБЩЕ , СЛУШАТЬ ВАШЕ НЫТЬЁ
, ВАШЕ ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО , ЗАБЫТЬ О ВАШЕМ СУЩЕСТВОВАНИИ , ПРОСНУТЬСЯ , ПЕРЕКРЕСТИТСЯ И ЗАБЫТЬ КАК СТРАШНЫЙ СОН....
Boxerogos-    10.10.2019, 19:42
Оценка:  0
Boxerogos-
ну что...высралось через рот пыдорша ватная))) иди теперь пососи болта )))
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