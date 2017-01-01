Зеленский предложил называть улицы именем Кличко

Глава государства считает, что братья Кличко сделали достаточно для популяризации Украины и их именем при жизни можно называть улицы.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что улицы нужно называть разнообразно и в честь не только погибших, но и современных героев, в том числе именем братьев Кличко. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Герой - каждый человек, который сделал эту страну независимой, который сделал эту страну известной, благодаря которой Украину знают туристы", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что в Украине слишком много улиц названо в честь одно и того же человека.

"Господин Бандера был бы в шоке или господин Шевченко, какое количество улиц названо их именами. У нас много людей. Бубка, Усик, братья Кличко прославляли, не обсуждаем его фигуру как мэра. Можно же их именами называть?", - сказал Зеленский.

Он также призвал помнить историю и жить современной жизнью.

Напмним, сегодня Зеленкий также сказал, что хочет поговорить с Кличко, прежде чем его уволить.

Как сообщалось, решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА было принято на заседании Кабмина 4 сентября. Оно направлено на утверждение президенту Владимиру Зеленскому.

Позже Кличко отреагировал на решение Кабмина. Он считает незаконным решение Кабмина об увольнении его с должности председателя КГГА.

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