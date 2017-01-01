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Пресс-марафон Зеленского завершился

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Пресс-марафон президента Украины проходил в в Kyiv Food Market и длился рекордные 14 часов.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Офис президента Украины


Пресс-марафон президента Владимира Зеленского в Kyiv Food Market завершился в 00:10 в пятницу, 11 октября.

Мероприятие началось в 10:00 в четверг, 10 октября, и продлилось свыше 14 часов. В ходе пресс-марафона президент встретился с 300 представителями средств массовой информации со всего мира.

Большинство вопросов журналистов касались подписания "формулы Штайнмайера", прекращения войны на Донбассе, кадровых назначений, давления на президента Украины лидера США Дональда Трампа и др.

На пресс-марафон Зеленскому вызвали врача-фониатра. Глава государства воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос. 

Пресс-марафон президента установил мировой рекорд по продолжительности.

Ранее у Зеленского объяснили выбор фуд-зоны для марафона. Заместитель главы Офиса президента Андрея Богдана ответил, во сколько обошелся марафон и объяснил выбор локации для проведения пресс-конференции.

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Теги: пресс-конференция, марафон, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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