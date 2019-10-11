В НБУ оценили объем наличных денег в Украине

На одного украинца приходится 67 банкнот и 312 монет. При этом количество наличных денег постоянно сокращается.

Объем денег в наличном обращении Украины с начала года уменьшился 2,3% (на 9,1 млрд грн) и на 1 октября 2019 года составляет 391,0 млрд грн. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает пресс-служба Нацибанка.

Отмечается, что в наличном обращении находилось 13,3 млрд штук монет на сумму 2,5 млрд грн и 2,8 млрд штук банкнот на 388,4 млрд грн.

При этом среднее количество банкнот на одного украинца составляла 67 штук, а монет различных номиналов (разменных и оборотных) - 312 штук. Больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 гривен (22,5%), среди монет - 10 копеек (28,8%).

Кроме того, за первые 10 дней октября из обращения вернулось почти 5 млн штук монет мелких номиналов вследствие их изъятия из оборота с 1 октября 2019 года.

В целом в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет.

Напомним, на 1 января 2019 года среднее количество банкнот на одного украинца составляло 69 штук, а разменных монет - 293 штуки.

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