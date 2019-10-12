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Порошенко представил свой план по Донбассу

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Петр Порошенко в Лондоне назвал семь приоритетных шагов, необходимых для "избежания ловушки Кремля" для Украины на Донбассе.
Порошенко назвал "альтернативу" формуле Штайнмайера
Порошенко назвал "альтернативу" формуле Штайнмайера

Пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне. Об этом сообщает в субботу, 12 октября, сайт Евросолидарности.

"Формула Штайнмайера" в ее согласованном виде является чрезвычайно опасной, если ее рассматривать в отрыве от "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Ее определяющими элементами, среди прочего, должны быть вывод российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных военизированных формирований, переход украинско-российского участка границы под контроль Украины", - подчеркнул Порошенко.

Он вновь отметил, что сегодня Украина де-факто защищает восточную границу Североатлантического альянса.

Порошенко также призвал начать предметную дискуссию на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе в свете саммита НАТО в Лондоне в декабре 2019 года.

Лидер Евросолидарности отметил, что его партия будет и впредь надежно стоять на страже эффективного воплощения курса евроатлантической интеграции государства, приоритетность которого является требованием Конституции Украины.

Члены комитетов отметили значительный вклад пятого президента Порошенко в процессе реформирования Украины и интеграции страны с Европейским Союзом и НАТО, сообщает сайт Евросолидарности.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко подталкивает людей средствами и действиями к новому Майдану

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, Лондон, донбасс, Порошенко, Петр Порошенко, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, война на Донбассе, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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АБАМЧУК    12.10.2019, 19:26
Оценка:  -1
АБАМЧУК
ХРЯК НА ЛЕНИНА СХОЖА
МаксимУм    12.10.2019, 19:19
Оценка:  0
МаксимУм
Кто этот человек?
Letohradek    12.10.2019, 19:24
Оценка:  -2
Letohradek
Это лучший президент, за всю историю Украины! В отличии от тебя - гниды, которую никто не знает и не узнает. Твое жизненное кредо - гавкать в сторону достойного человека, в угоду ватоголового стада!
МаксимУм    12.10.2019, 19:30
Оценка:  0
МаксимУм
Я в отличие от тебя с марта 2014 в армии, а ты гнида воровская.
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