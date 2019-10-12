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На Донбассе сепаратисты ранили двух военных

Комментариев: 3
Противник применял минометы калибра 120 мм и противотанковые ракетные комплексы, запрещенные "минскими соглашениями".
На Донбассе пострадали двое украинских военных
На Донбассе пострадали двое украинских военных
facebook.com/GeneralStaff.ua

С начала текущих суток, 12 октября, в результате вражеских обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе пострадали двое украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, противник 11 раз открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил. При этом применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, вооружения боевой машины пехоты (БМП-1) и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в районе населенных пунктов Водяное, Пищевик, Новогнатовка, Широкино, Марьинка и Луганское.

"На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили 2 военнослужащие Объединенных сил", - отметили в ведомстве.

Напомним, за сутки 10 октября сепаратисты 27 раз обстреляли позиции украинских военных, один боец ВСУ погиб.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    12.10.2019, 23:43
Оценка:  0
Boxerogos
Сепаратисты?Не российские боевики?А сепаратисты?Как же вам не стыдно пиздеть,клоуны!)))))))))))))
Nesdeshniy    12.10.2019, 23:19
Оценка:  +3
Nesdeshniy
На фото явно запечатлена поза окраины во внешней и внутренней политике..)))
VVTF2wtf_uebok    12.10.2019, 23:28
Оценка:  +2
VVTF2wtf_uebok
На фото изображена команда ложись в действии)))
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