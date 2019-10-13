Зеленский обратился к протестующим на Покрову

Обращаясь к ветеранам и добровольцам, Зеленский отметил, что никогда не допустит, чтобы память об их погибших собратьях и сестрах была предана.

Президент Украины Владимир Зеленский в специальном обращении призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".

"Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения. Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными", - заявил Зеленский.

Обращаясь к ветеранам и добровольцам, Зеленский отметил, что никогда не допустит, чтобы память об их погибших собратьях и сестрах была предана.