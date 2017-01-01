В Киеве взорвали банкомат Приватбанка

Неизвестные лица сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались совершить кражу денег.

В Святошинском районе Киева неизвестные взорвали банкомат в отделении Приватбанка и пытались похитить оттуда кассеты с наличными, сообщает полиция Киева

Ночью в столичную полицию от работников частной охраны поступило сообщение о сигнализации, которая сработала в отделении банковского учреждения на улице Королева. Полицейские установили, что неизвестные лица сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались совершить кражу денег.

"В результате взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись", - сообщили в полиции.