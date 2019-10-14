Из-за импорта электроэнергии из РФ Украина потеряет международную поддержку, - Плачков

Восстановление импорта электроэнергии из России грозит Украине потерей международной поддержки и финансовой помощи. Об этом написал Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в своей колонке, оценивая последствия импорта электроэнергии из РФ.

“Свертывание реформ, невозможность внедрения европейских требований, невозможность синхронизации с европейской энергосистемой - все это приведет к полному “замораживанию“ программ поддержки европейских доноров. Еврокомиссия уже сегодня выражает удивление действиями, которые принимаются без согласования с ней “, - написал Плачков.

Он напомнил, что уже сейчас ЕС придержал 500 млн макрофинансовой помощи из-за непонимания курса украинской власти относительно завершения реформы рынка электроэнергии. По его мнению, восстановление импорта из России приведет к остановке других программ поддержки.

“Через год доноры начнут останавливать программы поддержки, и Украина осуществит наиболее разрушительное для своей энергетической безопасности полное и бесповоротное возращение в сторону России“, - прогнозирует Плачков.

Напомним, ранее народный депутат Украины, экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании “Интер РАО“, руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. И подчеркнул недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.