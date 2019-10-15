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На Буковине повредили флаги на могилах бойцов АТО

Комментариев: 3
Правоохранители получили информацию об акте вандализма от сельского головы села Банилов.
Полиция разыскивает вандалов
Полиция разыскивает вандалов
Нацполиция Украины

В Черновицкой области на сельском кладбище неизвестные повредили государственные флаги на могилах двух военнослужащих, принимавших участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Об этом накануне вечером сообщило региональное управление Нацполиции.

 
Указано, что сообщение на спецлинию 102 поступило от сельского головы села Банилов. Мужчина сообщил, что на могилах бойцов полотнища государственных флагов были повреждены.

"На место происшествия сразу выехали полицейские сектора реагирования патрульной полиции и участковые офицеры. Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, которые причастны к указанного правонарушения", – рассказали в полиции.

Пока не сообщается, будет ли открыто производство в связи с этим случаем и какова будет квалификация.

Напомним, в сентябре в городе Мена Черниговской области неизвестные повредили на кладбище памятники погибших участников АТО. Городской голова Мены для ускорения расследования и за помощь в выяснении причастных лиц объявил награду.

Вскоре стало известно, что вандал задержан. Этот мужчина ранее в частных разговорах неоднократно высказывал пренебрежительное отношение к Революции достоинства и АТО, а погибших называл "предателями".

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Теги: вандализм, вандалы, Буковина, флаг, флаги, Кладбище, кладбища, флаг Украины, Черновицкая область, АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Людмил_А    15.10.2019, 09:51
Оценка:  0
Людмил_А
Как же "любят" украинцы своих хероев, даже на Буковине.
VSHIVANKA    15.10.2019, 09:22
Оценка:  0
VSHIVANKA
СУГС ??? ))))
Via_dolorosa    15.10.2019, 09:38
Оценка:  0
Via_dolorosa
Всё правильно, бей ватников, гони их в мордор.
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