Гончарук и Кличко обсудили "скворечник" на Майдане

На встрече премьер и мэр столицы говорили о борьбе с незаконными застройками в Киеве, а также о том, кто должен нести за это ответственность.

Премьер-министр Алексей Гончарук, городской глава Киева Виталий Кличко и и.о. главы архитектурно-строительной госинспекции Александр Строкач на встрече обсудили стратегию борьбы с незаконными застройками в Киеве. Об этом Гончарук написал на своей странице в Facebook во вторник, 15 октября.

Поводом для такой встречи стала информация советника мэра Максима Бахматова о незаконной надстройке на крыше одного из домов в центре Майдана Незалежности.

"Обсудили на совещании дальнейшую стратегию борьбы с незаконными застройками. Плюс начнем практику регулярных совещаний с отчетностью текущего состояния дел", - отметил Гончарук.

Участники встречи пытались выяснить обстоятельства, мешающие органам местного самоуправления выполнять свои полномочия. Обсудили, кто должен нести ответственность за сложившуюся ситуацию, а также конкретные действия, которые нужно начать делать для решения этой проблемы.

"Если мы не готовы сейчас снести этот скворечник на Майдане, то о каком комплексном решении проблемы недостроев по всей стране может идти речь? А по моим оценкам, в Киеве несколько сотен таких объектов, в масштабах Украины - до тысячи", - отметил премьер-министр.

Напомним, что ранее в Киеве жители "домов Войцеховского" перекрыли проспект. В домах ЖК Демеевский квартал отключили коммуникации из-за того, что застройщик не выполнил необходимых процедур.

Также сообщалось, что местные жители и активисты автомобилями перекрыли въезд на стройплощадку в Протасовом Яру в Киеве.

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