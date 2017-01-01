КСУ провел заседание из-за восстановления в должности экс-главы

Специальное пленарное заседание Конституционного суда рассмтривало вопрос восстановление Станислава Шевчука в должности главы КСУ.

Во вторник, 15 октября, состоялось специальное пленарное заседание Конституционного суда, на котором рассматривался вопрос относительно заявления Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что по результатам рассмотрения этого вопроса в специальном пленарном заседании Конституционного суда объявлен перерыв.

Сегодня утром в 9 час. 15 мин. Шевчук подал заявление в КСУ о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ, добавив заверенную копию сокращенного решения ОАСК со вступительной и резолютивной частями.

Напомним, 14 мая судьи КСУ проголосовали о недоверии главе суда, а также за его отставку. Сам Шевчук считает решение судей антиконституционным переворотом.

Новым главой КСУ была назначена Наталья Шаптала, но ее полномочия закончились в сентябре. Вместо нее главой КСУ избрали Александра Тупицкого.

А 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet