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КСУ провел заседание из-за восстановления в должности экс-главы

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Специальное пленарное заседание Конституционного суда рассмтривало вопрос восстановление Станислава Шевчука в должности главы КСУ.
КСУ провел заседание из-за восстановления Шевчука
КСУ провел заседание из-за восстановления Шевчука
focus.ua

Во вторник, 15 октября, состоялось специальное пленарное заседание Конституционного суда, на котором рассматривался вопрос относительно заявления Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что по результатам рассмотрения этого вопроса в специальном пленарном заседании Конституционного суда объявлен перерыв.

Сегодня утром в 9 час. 15 мин. Шевчук подал заявление в КСУ о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ, добавив заверенную копию сокращенного решения ОАСК со вступительной и резолютивной частями.

Напомним, 14 мая судьи КСУ проголосовали о недоверии главе суда, а также за его отставку. Сам Шевчук считает решение судей антиконституционным переворотом.

Новым главой КСУ была назначена Наталья Шаптала, но ее полномочия закончились в сентябре. Вместо нее главой КСУ избрали Александра Тупицкого.

А 11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда

 

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Теги: суд, Конституционный суд, заседание, восстановление
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Источник: korrespondent.net

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