Смертельное ДТП на Николаевщине: полиция задержала виновника

В ДТП погибли четыре человека и еще семь получили травмы. Полиция задержала 21-летнего водителя, спровоцировавшего аварию.

Полиция задержала водителя, которого подозревают в совершении ДТП с четырьмя погибшими и семерыми травмированными в Арбузинском районе Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции области во вторник, 15 октября.

Следователи задержали 21-летнего водителя Opel Vectra в порядке ст. 208 УПК (задержание уполномоченным должностным лицом).

Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц).

В результате столкновения транспортных средств 48-летний водитель Москвича и два его пассажира (мужчина и семилетняя девочка), а также пассажирка автомобиля Opel Vectra погибли.

Еще семь человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Напомним, что ранее на Николаевщине произошло лобовое столкновение автомобилей Opel Vectra и Москвич-2141.

Также сообщалось, что в Черновицкой области пострадали девять человек при столкновении рейсового автобуса с микроавтобусом.

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