Украина готова увеличить импорт газа из Польши

Новый участок трубопровода закончили строить во Львовской области. Это позволит увеличить объем импортируемого газа из Польши.

Строительство и подключение нового участка трубопровода-перемычки на компрессорной станции Комарно во Львовской области завершено. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза в среду, 16 октября.

Проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

"Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020", - говорится в сообщении.

Проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом завершением работ на объекте планируется до конца октября.

Ранее сообщалось, что Польша стала продавать Украине американский сжиженный газ. Об этом три страны договорились еще в августе. Польша закупает сжиженный газ у США, регазифицирует его, а потом поставляет по газопроводу в Украину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet