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Украина готова увеличить импорт газа из Польши

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Новый участок трубопровода закончили строить во Львовской области. Это позволит увеличить объем импортируемого газа из Польши.
Украина увеличила возможности для импорта газа из Польши
Украина увеличила возможности для импорта газа из Польши

Строительство и подключение нового участка трубопровода-перемычки на компрессорной станции Комарно во Львовской области завершено. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза в среду, 16 октября.

Проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

"Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020", - говорится в сообщении.

Проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом завершением работ на объекте планируется до конца октября.

Ранее сообщалось, что Польша стала продавать Украине американский сжиженный газ. Об этом три страны договорились еще в августе. Польша закупает сжиженный газ у США, регазифицирует его, а потом поставляет по газопроводу в Украину.

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Теги: газ, Польша, Импорт
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Источник: korrespondent.net

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