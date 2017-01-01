Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский назначил двух чиновников в АМКУ

Комментариев: 0
Замглавы ведомства назначили Дарью Чередниченко, а государственным уполномоченным - Сергея Тищика.
Зеленский назначил замглавы и госуполномоченного АМКУ
Зеленский назначил замглавы и госуполномоченного АМКУ
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский назначил замглавы Антимонопольного комитета Украины и государственного уполномоченного АМКУ. Соответствующий указы опубликованы на сайте президента в четверг, 17 октября.

Дарью Чередниченко президент указом №763/2019 назначил заместителем главы АМКУ - государственным уполномоченным.

Указом №762/2019 Зеленский назначил Сергея Тищика государственным уполномоченным АМКУ.

Напомним, что ранее Зеленский назначил 40 районных судей. Глава государства назначил судей первой инстанции в ряде областных городов и районных центров.

Также сообщалось, что Зеленский сменил начальника госохраны. Алексея Оцерклевича, который занимал должность главы УГО с конца мая, сменил Сергей Рудь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: АМКУ, назначение, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь