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В Херсонской области задержали браконьеров с уловом крабов на 89 млн грн

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Краснокнижных животных в живом виде выпустили в среду обитания. По факту незаконного промысла открыто уголовное производство.
В Херсонской области задержали браконьеров с уловом крабов на 89 млн грн
facebook.com/khersonpolice.official
 
В Херсонской области на территории Национального природного парка Джарылгачский задержали четырех рыбаков с уловом краснокнижных крабов на сумму почти 90 миллионов гривен. Об этом в четверг, 17 октября, сообщила пресс-служба областной полиции.
 
Отмечается, что на территории Национального природного парка полицейские заметили моторную лодку, на борту которой находились четыре человека.
 
Во время проверки выяснилось, что мужчины с помощью запрещенных орудий выловили 1603 экземпляра краснокнижных крабов.
 
"Водные биоресурсы в живом виде были выпущены обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущерба естественной среде на сумму 89 миллионов 311 тысяч гривен", - уточнили в полиции.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 249 Уголовного кодекса (незаконное занятие рыбным промыслом). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.
Фото: facebook.com/khersonpolice.official
 
 
Ранее сообщалось, что в Азовском море трое рыбаков-браконьеров пытались убежать от пограничников.

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Теги: фото, браконьеры, полиция, Херсонская область, Крабы, браконьерство
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Источник: korrespondent.net

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