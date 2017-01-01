В Херсонской области задержали браконьеров с уловом крабов на 89 млн грн

Краснокнижных животных в живом виде выпустили в среду обитания. По факту незаконного промысла открыто уголовное производство.

В Херсонской области на территории Национального природного парка Джарылгачский задержали четырех рыбаков с уловом краснокнижных крабов на сумму почти 90 миллионов гривен. Об этом в четверг, 17 октября, сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что на территории Национального природного парка полицейские заметили моторную лодку, на борту которой находились четыре человека.

Во время проверки выяснилось, что мужчины с помощью запрещенных орудий выловили 1603 экземпляра краснокнижных крабов.

"Водные биоресурсы в живом виде были выпущены обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущерба естественной среде на сумму 89 миллионов 311 тысяч гривен", - уточнили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 249 Уголовного кодекса (незаконное занятие рыбным промыслом). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

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