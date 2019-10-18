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Стала известна стоимость фуршета во время пресс-марафона Зеленского

Комментариев: 5
В Государственное управление делами поступили счета за услуги ресторанного обслуживания на сумму более 170 тысяч гривен.
Названа стоимость застолья в ходе пресс-марафона
Названа стоимость застолья в ходе пресс-марафона
enigma.ua

Стоимость ресторанного обслуживания во время проведения пресс-марафона Президента Украины Владимира Зеленского в здании Kyiv Food Market, составила более 170 тысяч гривен. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает УНН со ссылкой на ответ из секретариата работы с персоналом и организационного обеспечения деятельности руководителя государственной службы Государственного управления делами.

"По состоянию на 17 октября 2019 года в Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг ресторанного обслуживания мероприятия с участием Президента Украины с представителями средств массовой информации на базе Kyiv Food Market (Киев, ул. Московская, 8) на сумму 174,396 тыс. гривен", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что документы на оплату других услуг по проведению пресс-марафона Зеленского на сегодня не поступали.

Фуд-марафон Зеленского: реакция соцсетей

Напомним, президент Владимир Зеленский 10 октября провел пресс-марафон, длившийся более 14 часов, в ходе которого ответил на более чем 500 вопросов.

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Теги: еда, деньги, пресс-конференция, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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толян04    18.10.2019, 20:11
Оценка:  0
толян04
а че стоимость всякого разного не озвучивали при предыдущих "правытылях"?
за наш счет жрали жрут и будут жрать ВСЕГДА!!
Woodbrother    18.10.2019, 20:03
Оценка:  0
Woodbrother
Знатно жрут слуги народа. Можно не скромничать , ЗЕ-лохи все оплатят.
Брюква_и_Клюква    18.10.2019, 19:09
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
То есть, по 12000 на рыло за один день. А голодному старику-пенсу приходится выживать на 1500 в месяц..
Андрей_и_Богдан    18.10.2019, 19:16
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
Ну там же 300 типа журналистoff было и Юзик м.б.
Но о чем там 500 вопросов?!
Брюква_и_Клюква    18.10.2019, 19:36
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
О "счастливой" жизни в вонючем зеленом болоте
Woodbrother    18.10.2019, 20:07
Оценка:  0
Woodbrother
Юзик боролся с зубожинням как только мог, до последней крошки хлеба. Слуги, они такие.
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