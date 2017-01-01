Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Назначен новый глава департамента киберполиции

Комментариев: 0
Новым начальником департамента стал Александр Гринчак. Он завил, что уже создана концепция совершенствования подразделения.
Департамент киберполиции получил нового руководителя
Департамент киберполиции получил нового руководителя
npu.gov.ua

Начальником Департамента киберполиции назначен Александр Гринчак, а его первым заместителем - Сергей Крапива. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в субботу, 19 октября.

Соответствующий указ подписал глава Нацполиции Игорь Клименко, который сообщил, что в ближайшее время подразделение будет меняться и развиваться.

Новоназначенный глава Департамента киберполиции рассказал, что сейчас уже создана концепция совершенствования подразделения. Ее основой оставаться качественный подбор кадров и современный подход к работе.

Александр Гринчак является полковником полиции. Родился 17 июля 1978 во Львовской области. В органах системы МВД работает с 1995 года. До назначения на должность начальника Департамента киберполиции возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

Напомним, Клименко был назначен главой Нацполиции 25 сентября вместо Сергея Князева, который накануне подал в отставку.

Позже Клименко заявил, что Нацполиция обновлена на 40%. На полное обновление полиции необходимо до 12 лет, за четыре года состав поменян на 40%, говорит глава Нацполиции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: назначение, Национальная полиция, киберполиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь