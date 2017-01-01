Назначен новый глава департамента киберполиции

Новым начальником департамента стал Александр Гринчак. Он завил, что уже создана концепция совершенствования подразделения.

Начальником Департамента киберполиции назначен Александр Гринчак, а его первым заместителем - Сергей Крапива. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в субботу, 19 октября.

Соответствующий указ подписал глава Нацполиции Игорь Клименко, который сообщил, что в ближайшее время подразделение будет меняться и развиваться.

Новоназначенный глава Департамента киберполиции рассказал, что сейчас уже создана концепция совершенствования подразделения. Ее основой оставаться качественный подбор кадров и современный подход к работе.

Александр Гринчак является полковником полиции. Родился 17 июля 1978 во Львовской области. В органах системы МВД работает с 1995 года. До назначения на должность начальника Департамента киберполиции возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

Напомним, Клименко был назначен главой Нацполиции 25 сентября вместо Сергея Князева, который накануне подал в отставку.

Позже Клименко заявил, что Нацполиция обновлена на 40%. На полное обновление полиции необходимо до 12 лет, за четыре года состав поменян на 40%, говорит глава Нацполиции.

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