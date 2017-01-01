Новым лидером Самопомочи стала Оксана Сыроид

Она сменила на этом посту Андрея Садового. Ранее Сыроид была вице-спикером Рады VIII созыва.

Бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид возглавила партию Объединение Самопомич. Об этом сообщает пресс-служба партии в субботу, 19 октября.

Соответствующее решение принял XX съезд партии, который состоялся в субботу в Киеве. 127 делегатов проголосовали за такое решение, трое воздержались.

"Наша главная тактическая задача сейчас - найти слова и способы их донесения, чтобы люди нас услышали и поняли. А наша цель очень четкая - вернуться в центр принятия решений в украинской политике. Потому что мы знаем, как. Надо только верить и делать", - сказала Сыроид.

По словам Сыроид, именно местные выборы должны стать тем фундаментом, который поможет Самопомочи вернуться в большую политику.

Сыроид также поблагодарила бывшего лидера Самопомочи Андрея Садового за годы плодотворной работы. Садовый после сложения своих полномочий остался членом партии.

"Я семь лет отдал руководству Самопомочи, и это одни из лучших лет моей жизни. И я остаюсь в партии, я буду активным членом Самопомочи. Я думаю, принесу больше пользы, помогая вам. Мне важна победа каждого из вас", - сказал Садовый.

Напомним, что ранее Садовый покинул пост лидера партии Самопомощь. Политик заявил, что ему трудно совмещать работу мэра Львова и пост партийного лидера.

Ранее многолетний городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на пост мэра.

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