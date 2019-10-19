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Опубликован закон об исключении дезертиров из ВСУ

Комментариев: 2
Документ подразумевает, что военнослужащие, которые самовольно покинули воинские части, не входят в численность ВСУ. Вчера проект закона подписал президент, а завтра он вступит в силу.
Опубликован закон о невключении дезертиров в численность ВСУ
Опубликован закон о невключении дезертиров в численность ВСУ
2000.ua

Законопроект №1227, который более четко регламентирует прохождение военной службы и в том числе регулирует вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины, опубликован в правительственной газете Голосе Украины в субботу, 19 октября.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ признает военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, которые дезертировали из ВСУ и других формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Напомним, что ранее Рада приняла закон о военной службе, который разрешил лишать воинских званий дезертиров, а также установил материальную ответственность военных за нанесение ущерба.

Также сообщалось, что в Раде назвали число дезертиров при аннексии Крыма. Более 70% военнослужащий ВСУ, которые находился на полуострове, изменили присяге. Больше всего дезертиров было среди сотрудников МВД.

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Теги: законы, ВСУ, дезертиры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nelci    19.10.2019, 23:19
Оценка:  0
nelci
Смешной закон-дезертиров и бросивших службу исключать из списочного состава?
А раньше не исключали и денежки командиры присваивали?
Антибес    19.10.2019, 22:42
Оценка:  +2
Антибес
Очень интересно!Теперь любого пленного легко можно объявить дезертиром,чтобы затем,сделав круглые глаза говорить:"А это не наш"!Короче,"своих не бросаем"!))))))
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