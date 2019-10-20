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На Буковине перекрыли канал поставки наркотиков

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Стоимость найденных наркотиков и психотропов по ценам "черного" рынка составляет примерно 7 млн гривен.
Изъятые наркотики
Изъятые наркотики
Нацполиция Украины

В Черновицкой области полицейские разоблачили межрегиональный канал поставки наркотиков. Организатора нелегального бизнеса задержали, сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 20 октября.

Задержанный оказался 26-летним уроженцем Запорожья, который сейчас проживает в Черновцах. Его поймали с поличным – мужчина в этот момент занимался фасовкой очередной партии наркотиков для отправки. "Товар" он сбывал на территории всей Украины.

В частности, у мужчины изъяли пять тысяч таблеток Ecstasy, три килограмма расфасованного в зип-пакеты каннабиса, 500 граммов эфедрина, 200 граммов психотропа МДМА и 150 граммов амфетамина. Кроме того, правоохранители изъяли из почтовых отделений посылки с 6,7 килограммами амфетамина и 1,7 килограммами каннабиса. Их злоумышленник хотел отправить своим "клиентам". Стоимость найденных наркотиков и психотропов по ценам "черного" рынка составляет примерно 7 млн гривен.

Задержанному уже объявили о подозрении по статье о незаконном изготовлении и продаже наркотиков (ч.2 ст.307 УК Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн гривен. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: На Буковине перекрыли канал поставки наркотиков

Ранее в киевском фастфуде силовики задержали мужчину с 20 кг наркотиков. У него нашли 20 больших зип-пакетов с различными веществами.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно легализации каннабиса в Украине.

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Теги: наркотики, видео, фото, Буковина, полиция, наркоторговля, Черновицкая область, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    20.10.2019, 15:20
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
странно, а каптагон у всyк вполне легально, каждая тварь таскает в кармане. на днях завалили штук 50 "потерьнетов", пока они глед жрали и eблом щелкали, собирали документы и все остальное, так у каждого по 2-3 упаковки нашли......
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