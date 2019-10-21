Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина лидирует в мире по позитивному отношению к ЕС

Комментариев: 1
Украина - четвертая среди опрошенных. Согласно исследованию, в Украине 79% респондентов положительно относятся к Евросоюзу.
Украина – в лидерах стран с позитивным отношением к ЕС
Украина – в лидерах стран с позитивным отношением к ЕС

Украина входит в число лидеров стран внутри и за пределами ЕС, чье население в подавляющем большинстве положительно относится к Евросоюзу. Об этом свидетельствуют результаты обнародованного в понедельник опроса исследовательского центра Pew.

Центр Pew опросил людей в 33 странах о том, как они относятся к ЕС – позитивно или негативно. Граждане всех 14 опрошенных стран блока дали в целом положительный ответ, причем больше всего сторонников ЕС в Польше (84%) и Литве (83%). В исследовании отмечается медианный показатель.

На третьем месте по благосклонности к ЕС - граждане Южной Кореи (80%).

Украина - четвертая среди опрошенных. Согласно исследованию, в Украине 79% респондентов положительно относятся к ЕС, несмотря на то, что страна не является членом блока. При этом украинцы, которые дома говорят только на украинском языке, наиболее положительно относятся к Евросоюзу (88%).

В то же время количество тех, кто говорит только на русском дома и положительно относится к ЕС, тоже значительно (71%). Количество сторонников среди населения, говорящего на обоих языках и положительно относящегося к блоку, достигает 74%.

Единственные две страны, в которых негативный взгляд на ЕС преобладает над позитивным – это Россия (37% благоприятно против 44% неблагоприятно) и Турция (34% благоприятно против 56% неблагоприятно).

По данным исследователей, Украина наряду с Израилем, Филиппинами, Ливаном, Турцией, Южной Кореей, Аргентиной и Мексикой входит в число стран, где доля населения с положительной оценкой ЕС выросла по сравнению с 2013 годом, когда проводилось предыдущий опрос.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил курс на евроинтеграцию Украины, заявив, что, к сожалению, не все страны Европы хотят видеть Украину членом блока

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, ЕС, соцопросы, Украина-ЕС, украинцы, опрос, опросы, соцопрос, европейский союз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
VSHIVANKA    21.10.2019, 22:02
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЛИДИРУЕТ ПО ПОЗИТИВНОМУ ОТНОШЕНИЮ ?!
ЭТО ТИПА ЛУЧШЕ ВСЕХ ВЫЛИЗЫВАЮТ ЗАДНИЦУ ХОЗЯЕВ ? )))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь