Загребельская: Регуляция деятельности онлайн-казино - это серьезный вызов для страны

В Украине надо сначала побороть нелегальный наземный ритейл азартных игр, а затем уже по примеру развитых стран организовать борьбу с нелегальным игровым онлайн-бизнесом. Об этом в интервью изданию "Главком" заявила бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса.

"Как регулировать деятельность онлайн-казино? Это на самом деле высшая математика для нас. Великобритания, где игорный бизнес легализован, давно считается одним из эталонов его регулирования. Но даже там не могут побороть нелегальный азартный онлайн-бизнес. Это очень серьезный вызов, который нам побороть в сегодняшнем состоянии вообще невозможно. Нам нужны ИТ-работники в правоохранительных органах, которые смогут охватить это направление", - заявила она.

По словам эксперта, проблема ограничения доступа к онлайн-казино заключается в идентификации игроков.

"В Грузии пытались бороться, чтобы дети не могли играть в онлайн-казино, и ничего у них не получилось. Есть определенные ресурсы, которые позволяют ребенку зарегистрироваться под ником взрослого человека и продолжать играть. В Греции вводили карточку игрока, на которой есть все ваши персональные данные и она определенным образом привязана к декларируемым вами доходам. Идея в том, что на этой карте стоит ограничение - вы не можете проиграть больше определенного процента от своих доходов. Это привело к тому, что люди просто ушли из легальных онлайн-казино в нелегальные. Поэтому сначала нам надо решить проблему с нелегальным игорным бизнесом, наземным ритейлом, а потом уже вводить идентификацию игрока", - подчеркнула Загребельская.

Как ранее заявил журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, создание Комиссии по развитию и регулированию азартных игр, предусмотрено правительственным законопроектом о государственном регулировании игорного бизнеса, не отвечает на важный вопрос эффективного контроля за деятельностью нелегальных игорных заведений.