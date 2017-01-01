Миф о "монополизме" используется для оправдания российского импорта электроэнергии, – эксперт

Сазонов утверждает, что государственные генерирующие компании вырабатывают 70% электроэнергии в Украине. В свою очередь, доля частных компаний в производстве электроэнергии менее трети.

“Электроэнергию в Украине никакой олигарх на 80% не контролирует. Контролирует полностью государство (через НКРЭКУ), и на 70% производит - посредством Энергоатома, Центрэнерго и Укргидроэнерго. У крупнейшего частника - ДТЭК доля в производстве колеблется от 20 до 25%“, - пишет он в своем блоге на сайте Цензор.нет.

По мнению политолога, использование недостоверной информации преследует цель оправдать непопулярные решения, направленные на получение коммерческой выгоды для собственников энергоемкого ферросплавного производства.

“Творить любую антигосударственную чушь в надежде оправдать ее борьбой с “олигархическими монополиями“ для Геруса стало уже привычкой. Но чисто по-человечески я его понимаю, - не писать же о том, что все это лишь для того, чтобы удовлетворить хотелки другой “олигархической монополии“ - ферросплавной (а тут монополия самая что ни на есть монопольная - свыше 90%)“, - подчеркивает он.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус с нарушением регламента пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями электроэнергию из РФ и Беларуси по двусторонним договорам.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с Игорем Коломойским.

Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России. 7 октября депутаты из фракции “Европейская Солидарность“ зарегистрировали проект закона о внесении изменения к Закону Украины “О рынке электрической энергии“ (№2236), которым предлагается отменить импорт электроэнергии из России.