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Украинцы получают больше субсидий

Комментариев: 4
Общая сумма субсидий с начала года выросла почти на четверть. Средний размер субсидии увеличился на 13%.
Украинцы стали получать больше субсидий - Госстат
Украинцы стали получать больше субсидий - Госстат
Корреспондент.net

В январе-августе 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг были назначены на сумму 974,9 млн грн, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил Госстат во вторник, 22 октября.

В городской местности субсидии были назначены на сумму 693,9 млн грн, в сельской - 281,0 млн грн. По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-сентябре обратились 2 млн 573 тыс. домохозяйств, что на 41,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В городской местности за девять месяцев 2019 года субсидии назначены 2 млн 223 тыс. семей, в сельской - 1 млн 32 тыс. семей.

По сравнению с январем-августом 2018 года, количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 3,2%. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре 2019 года, по сравнению с сентябрем 2018 года, увеличился на 13% - до 115,7 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что получатели субсидий будут платить за коммуналку больше.

Накануне стало известно, что украинцам упростили процедуру получения субсидий.

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Теги: украинцы, субсидии, коммунальные услуги
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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bertal    22.10.2019, 21:03
Оценка:  +1
bertal
Су ка, думал новое прав ительство уберет субсидии и введет адекватную платежку за коммуналку, не отгадал, жи ды даже под зелен ной краской остаются жи дами
bertal    22.10.2019, 20:57
Оценка:  +4
bertal
тарифы, если рабочие этих предприятий получают мизерную зарплату? Откуда такие цены? Ничего не модернизуется, все дышит на ладан, но воровство в виде помощи-субсидий процветает.Сколько можно наступать на грабли?-до смерти от "граблей"?
bertal    22.10.2019, 20:52
Оценка:  +4
bertal
Люди, неужели вы настолько отупели? Что такое субсидия?- это вам "помощь" от страны которая берет ваши пенсии и зарплаты и отдает олигархам. Только уже с вашей поддержкой, что изменилось на предприятиях вырабатывающих энергию, поставляющих воду- НИЧЕГО-все, что досталось от СССР. Почему выросли
T-REX2    22.10.2019, 20:31
Оценка:  +3
T-REX2
Украинцы стали меньше кушать,ибо субсидии ложатся на плечи тех,кто платит по полной
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