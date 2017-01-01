В Ужгороде разыскивают 12 иностранных студентов, у которых заподозрили дифтерию

Студентов должен осмотреть ЛОР и инфекционист.

В Ужгороде разыскивают 12 иностранных студентов, которых хотят направить на госпитализацию по подозрению в заболевании дифтерией.

Об этом корреспонденту УНН сообщил врач-эпидемиолог Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины Любовь Данич.

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"Есть три случая дифтерии, которым установлен такой диагноз. И есть 12 положительных результатов. То есть это обследовались контактные лица с первым заболевшим. От них высеяны дифтерийную палочку, то есть возбудителя дифтерии. Сейчас их разыскивают, где они находятся, или они по месту учебы. Их ищут для того, чтобы направить на госпитализацию. После того, как они будут госпитализированы, их осмотрит ЛОР и инфекционист, и по результатам осмотра будет установлено, являются ли они больными или бактерионосителями. То есть пока сказать, что у нас 12 больных - так нельзя сказать, но есть 12 положительных результатов. Это студенты города Ужгород", - сообщила врач.

По ее словам, вчера были госпитализированы два человека, у которых обнаружили положительный результат бактериологического исследования. И сегодня, после осмотра специалистами, комиссионно был установлен диагноз - локализованная форма дифтерии легкой степени.

Как сообщалось 21 октября, на Закарпатье зафиксирован случай дифтерии.

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