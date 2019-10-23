Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе за день 16 обстрелов

Комментариев: 1
Враг обстреливал позиции украинских военных из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии, минометов, гранатометов, стрелкового оружия и БМП.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 23 октября.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и БМП.

Обстрелы фиксировались вблизи Павлополя (дважды), Водяного, Пищевика (дважды), Песков (дважды), Лебединского (дважды), Тарамчука, Старогнатовки, Зайцево, Луганского (трижды) и Крымского.

Напомним, за сутки 22 октября сепаратисты 24 раза открывали огонь на Донбассе. Тогда один боец ВСУ погиб и еще трое были ранены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ira0957    23.10.2019, 20:55
Оценка:  -1
ira0957
а ВСУки всё стреляют
Letohradek    23.10.2019, 21:00
Оценка:  0
Letohradek
Даунообразное, ты статью читало?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь