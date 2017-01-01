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Нардеп Дубинский прошел детектор лжи

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Депутат от "Слуги народа" под полиграфом рассказал, что не берет взятки за законопроекты.
Дубинский сдал полиграф-тест, Арахамии отказали
Дубинский сдал полиграф-тест, Арахамии отказали
strana.ua

В среду вечером, 23 октября, состоялась проверка на полиграфе депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, во время которой он заявил, что не берет взятки за какие-либо законопроекты и их блокирование. Об этом сообщает Страна.

Проверка депутатов на детекторе лжи прошла в прямом эфире, на который пригласили журналистов.

Отмечается, что Дубинский отрицает, что получал 30 или 50 тысяч долларов за блокирование закона №2047, который в частности ликвидирует так называемые "площадки Яценко".

Как сообщил Дубинский на своей странице в Facebook, его однопартиец Давид Арахамия пройдет детектор лжи 24 октября в 16:00.

Накануне во фракции Слуга народа разгорелся коррупционный скандал. В Офисе президента и руководстве фракции подозревает 11 депутатов в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому.

Всех на полиграф. Коррупция в Слуге Народа

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Теги: депутаты, скандал, Полиграф, Слуга народа, детектор лжи, Александр Дубинский
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Источник: korrespondent.net

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