Украина резко поднялась в рейтинге Doing business

Страна смогла подняться сразу на семь пунктов, и заняла 64 место, сообщил премьер министр Украины.

Украина поднялась сразу на семь пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

По его словам, это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов.

"И это только начало! Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - отметил Гончарук.

Он добавил, что за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам:

Защита миноритарных акционеров - это +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодополучателях и компонентой;

Получение разрешения на строительство - это +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и внедрив систему онлайн-уведомлений, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева.

Гончарук выразил надежду, что такими темпами Украина в ближайшее время станет "магнитом для инвестиций".

Doing business - ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее простоту ведения предпринимательской деятельности на основе 10 индикаторов. Доклад посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и порядку их применения. Рейтинг публикуется с 2003 года.

Индекс легкости ведения бизнеса является одним из решающих маркеров для бизнеса при принятии решений об инвестициях в ту или иную страну.

Топ Doing business. Что Зеленский пообещал бизнесу

Напомним, что в прошлом году Украина поднялась на пять позиций - на 71 место среди 190 стран.

А еще годом ранее Украина поднялась в Doing business с 80 на 76 место.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet