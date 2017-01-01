Под Черкассами 16-летнюю внучку приговорили за убийство родного деда

За умышленное убийство мужчины осуждены его несовершеннолетняя внучка и двое ее сообщников.

В суде обвиняемые отказались признать свою вину depositfiles.com(иллюстративное фото)

В Черкасской области за убийство 55-летнего мужчины суд приговорил 16-летнюю девушку и двоих ее сообщников к длительным срокам тюремного заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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В ходе следствия было установлено, "что обвиняемые, среди которых 16-летняя девушка и двое молодых ребят, умышленно, по предварительному сговору и заранее разработанному четкому плану, совершили убийство 55-летнего деда девушки".

"Внучка потерпевшего лишила его возможности защищаться и сопротивляться, после чего сообщники неоднократно нанесли ему битой и металлической кувалдой телесные повреждения в жизненно важные органы, в результате чего наступила его смерть. В дальнейшем, с целью сокрытия преступления, тело мужчины закопали на территории лесного массива, смыли следы крови с места совершения преступления", – говорится в сообщении.

В суде обвиняемые отказались признать свою вину, однако представителю Звенигородской местной прокуратуры удалось доказать их виновность.

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"Городищенским районным судом по результатам судебного разбирательства вынесен обвинительный приговор и подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12, 13 и 14 лет", — отметили в прокуратуре.

Как сообщалось в январе 2017, под Киевом подростки убили родную бабушку и подожгли ее дом.

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