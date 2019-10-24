Против формулы Штайнмайера выступил Волынский облсовет

Депутаты проголосовали за обращение к президенту и председателю Рады о недопущении капитуляции.

Волынский областной совет поддержал обращение к президенту и председателю Верховной Рады о недопущении капитуляции по формуле Штайнмайера. Об этом сообщает пресс-служба облсовета в четверг, 24 октября.

За решение в целом проголосовало 48 депутатов. За основу волынские депутаты приняли аналогичные обращения, ранее принятые в других областях.

"Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с Россией; добиваться международной поддержки и полномасштабной военной помощи; заключить двусторонние соглашения с США и Великобританией о полномасштабной военной помощи Украине, предоставление летального вооружения и долгосрочной военно-технической помощи; ввести реальный военное положение в прифронтовых территориях и полную блокаду временно оккупированных территорий; не допустить предоставления "особого статуса" для оккупированных территорий и отменить действующий Закон Украины Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - перечислены требования в тексте обращения.

Депутаты также настаивают на необходимости привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто предал Украинское государство, работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления. Проводить же выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях считают возможным только после полной деоккупации, завершение административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения, проведенной путем проверки каждого человека на наличие гражданства других государств, сотрудничество с оккупационным московским режимом, лояльность к Украине и соответствие статуса гражданина Украины.

Ранее обращение против имплементации формулы Штайнмайера приняли депутаты Черновицкого, Хмельницкого, Львовского, Тернопольского и Ивано-Франковского облсоветов, а также горсоветов Херсона, Кропивницкого, Дрогобыча, Ковеля, Сум, Львова, Луцка и некоторых других.

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