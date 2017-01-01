Зеленский подписал закон о количестве депутатских запросов

Один нардеп на пленарной неделе может подавать 10 запросов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов". Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Согласно этому закону, на пленарной неделе народный депутат может вносить не более 10 депутатских запросов. Теперь законопроект проходить последний этап - возвращен с подписью президента.

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К слову, первоначально предлагалось позволить депутатам не более двух депутатских запросов на пленарную неделю. Между тем, в ходе обсуждения было принято решение вернуть отклоненную комитетом правку и установить максимальное количество депутатских запросов в количестве 10.

Напомним, Зеленский инициирует мораторий на проверки ФЛП. Владимир Зеленский издал указ, которым поручил в течение двух недель разработать соответствующий законопроект.

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