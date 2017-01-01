Зеленский подписал закон о количестве депутатских запросов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов". Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Читай также: Зеленский проведет инвестфорум в Мариуполе
Согласно этому закону, на пленарной неделе народный депутат может вносить не более 10 депутатских запросов. Теперь законопроект проходить последний этап - возвращен с подписью президента.
Читай также: Зеленский обещает инвесторам прозрачные правила игры
К слову, первоначально предлагалось позволить депутатам не более двух депутатских запросов на пленарную неделю. Между тем, в ходе обсуждения было принято решение вернуть отклоненную комитетом правку и установить максимальное количество депутатских запросов в количестве 10.
Напомним, Зеленский инициирует мораторий на проверки ФЛП. Владимир Зеленский издал указ, которым поручил в течение двух недель разработать соответствующий законопроект.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram