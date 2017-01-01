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Дифтерия на Закарпатье: депутаты просят помощи у Венгрии

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Народные депутаты, представляющие регион, просят Венгрию передать сыворотку против дифтерии.
У Закарпатья нет сыворотки против дифтерии
У Закарпатья нет сыворотки против дифтерии
Корреспондент.net

Нардепы от Закарпатской области обратились к консулу Венгрии в Украине Бугайло Йожефу с просьбой помочь с поставкой в регион сыворотки против дифтерии, пишет УНИАН в пятницу, 25 октября.

В обращении отмечается, что по информации Минздрава, в Украине в наличии было более 190 флаконов сыворотки от дифтерии, предоставленных в качестве гуманитарной помощи ВОЗ и распределенных во все области. Однако на Закарпатскую область было выделено только 8 флаконов сыворотки, которые сейчас уже использованы.

"С целью предотвращения возникновения эпидемии, обращаемся к вам с просьбой присоединиться к решению насущной проблемы и помочь с поставкой крайне необходимых лекарств, а именно 100 флаконов дифтерийного антитоксина", - говорится в обращении нардепов.

Напомним, в Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии в местном университете. На данный момент известно о 15 заболевших с клиническими признаками дифтерии.

Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.

 

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Теги: Венгрия, Закарпатье, нардепы, Закарпатская область, дифтерия
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Источник: korrespondent.net

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