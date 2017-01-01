Треть предусмотренных работ в семи больницах была выполнена только на "бумаге", а выделенные госсредства присвоены участниками сделки.

Наложены аресты на банковские счета двух фирм СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение миллионов бюджетных средств при ремонте медицинских учреждений в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 25 октября.

"Оперативники спецслужбы установили, что организатор сделки проживает во временно оккупированном Донецке. Зарегистрированные им в Киеве две фирмы в течение 2017-2019 годов выиграли тендеры на проведение строительно-ремонтных работ в семи поликлиниках Донбасса. Общая сумма контрактов составила более 75 млн гривен", – говорится в сообщении.

Как сообщают в правоохранительных органах, треть предусмотренных работ была выполнена только на "бумаге", а выделенные госсредства присвоены участниками сделки. Это создало угрозу стабильному функционированию объектов социальной инфраструктуры региона.

Отмечается, что на данный момент устанавливается точный размер причиненного государству ущерба.

Также оперативники зафиксировали, что дельцы умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 12,5 млн гривен.

"Сейчас наложены аресты на банковские счета фирм. В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам дела", – отметили в СБУ.

Cмотрите фотогалерею: СБУ разоблачила присвоение миллионов бюджетных средств в районе ООС

Ранее СБУ раскрыла многомиллионную схему финансирования сепаратистов "ДНР" путем незаконной продажи промышленной продукции из неподконтрольной территории Донецкой области.

Также СБУ установила, что депутат Донецкого облсовета организовал поставки промышленного оборудования для угольных шахт на подконтрольные сепаратистам территории Донецкой области.

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