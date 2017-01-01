Полиция задержала "минера" атомной станции

В доме мужчины правоохранители обнаружили телефон, с которого был совершен звонок.

В Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который 25 октября сообщил о минировании Запорожской атомной станции. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данным полиции, сразу после получения информации о минировании ЗАЭС оперативники начали проводить мероприятия по установлению личности правонарушителя.

Псевдоминером оказался житель одного из сел Чернобаевского района. В доме мужчины правоохранители обнаружили телефон, с которого был совершен звонок.

Отмечается, что злоумышленник признался в совершении правонарушения. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности". Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

Ранее сообщалось, что лжеминер из Харьковской области получил три года тюрьмы.

Напомним, в Николаеве разоблачили масштабный сервис для массовой рассылки электронных сообщений о минировании.

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