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Стрельба в Харькове: у погибшего обнаружили арсенал оружия

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У стрелявшего был пистолет с глушителем, пистолет-пулемет Uzi, пистолет Parabellum, автомат Калашникова, гильзы и гранаты.
Разминирование тела стрелка
Разминирование тела стрелка

У стрелка, устроившего стрельбу в Харькове, а позже подорвался на гранате, был с собой целый арсенал оружия. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Так, стрелял человек из пистолета Glock с глушителем, но в машине имел также пистолет-пулемет Uzi, пистолет Parabellum, автомат Калашникова и гильзы различного калибра.

Это оружие мужчина бросил в авто, которое поджег. В момент подрыва гранаты, от взрыва которой он погиб, мужчина имел при себе еще четыре гранаты и патроны.

Как сообщалось, после перестрелки один из участников, преследуемый полицией, подорвался на гранате. Позже саперы разминировали его тело.
 
Также опубликовано видео перестрелки в Харькове.

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Теги: Харьков, оружие, стрельба, перестрелка
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Источник: korrespondent.net

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