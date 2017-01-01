Стрельба в Харькове: у погибшего обнаружили арсенал оружия

У стрелявшего был пистолет с глушителем, пистолет-пулемет Uzi, пистолет Parabellum, автомат Калашникова, гильзы и гранаты.

У стрелка, устроившего стрельбу в Харькове, а позже подорвался на гранате, был с собой целый арсенал оружия. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Так, стрелял человек из пистолета Glock с глушителем, но в машине имел также пистолет-пулемет Uzi, пистолет Parabellum, автомат Калашникова и гильзы различного калибра.

Это оружие мужчина бросил в авто, которое поджег. В момент подрыва гранаты, от взрыва которой он погиб, мужчина имел при себе еще четыре гранаты и патроны.

Как сообщалось, после перестрелки один из участников, преследуемый полицией, подорвался на гранате . Позже саперы разминировали его тело.

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