Зеленский уволил главу СБУ на Полтавщине

Владимир Зеленский уволил с должности Юрия Рахивского. Указа о новом назначении на должность главы СБУ в области пока не издавали.

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского. Соответствующий указ №768/2019 был размещен на сайте президента в субботу, 26 октября.

Так, в соответствии с указом, Раховский был уволен с должности начальника управления СБУ в Полтавской области в пятницу, 25 октября.

"Уволить Раховского Юрия Васильевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области", - сказано в тексте указа.

Напомним, что ранее Зеленский назначил уполномоченного по контролю за СБУ. Уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью спецслужбы стал Роман Семенченко, много лет работавший в СБУ.

Также сообщалось, что Зеленский готов немедленно уволить Ивана Баканова, если ему предоставят доказательства того, что нового главу СБУ консультирует экс-глава военной прокуратуры Анатолий Матиос.

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