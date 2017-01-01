Украинские военные примут участие в марафоне морской пехоты США

В США украинских военных будет принимать благотворительная организация Allied Forces Foundation.

В Вашингтоне 11 бойцов ВСУ будут представлять Украину на марафоне морской пехоты США, который в этом году проходит в 44 раз. Соревнования пройдут в воскресенье, 27 октября, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что впервые в составе сборной Украины есть девушка – Ольга Бенда. Она будет бежать 10-километровую дистанцию. Также в забеге на эту дистанцию участвуют Юрий Козловский, офицер ВМС ВСУ Алексей Бобчанець, "киборг" Александр Терещенко, которого будет сопровождать ветеран Константин Винниченко.

"Дистанцию полного марафона (42 километра) пробегут Валентин Дерели, Владислав Куц, Тарас Забожчук, Дмитрий Туревич, Богдан Оксентюк и Александр Бабич. Вместе с командой будет бежать тренер Наталья Крушинская, которая тренирует ветеранов, в том числе участников команды Марафона морской пехоты США", – рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко.

Организацию, тренировки украинской команды и участие ее в марафоне поддержали ветеранские и благотворительные организации. В США украинцев будет принимать благотворительная организация Allied Forces Foundation. Также команду поддерживают диаспорные организации и украинские дипломаты.

Ранее в Киеве прошли соревнования Игры непокоренных. По их итогам была сформирована сборная Украины из 20 ветеранов и военных с боевыми ранениями. Команда будет участвовать в международных соревнованиях Invictus Games-2020 (Игры непокоренных-2020 – ред.) 9-16 мая 2020 года в нидерландском городе Гаага.

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