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Сутки на Донбассе: 7 обстрелов

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил один обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Обстрелы на Донбассе
Обстрелы на Донбассе
 
С начала суток воскресенья, 27 октября, незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в результате обстрелов среди личного состава Вооруженных сил Украины не зафиксировано, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 1 обстрел из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Березового.
 
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - 6 обстрелов: дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов; два раза у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; вблизи Травневого - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.
 
Напомним, что в неподконтрольном Донецке, по данным СМИ сепаратистов, была взорвана вышка сотовой связи.
 
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Теги: обстрел, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Alexsy    27.10.2019, 21:15
Оценка:  0
Alexsy
Стоило Зе показать свое Я!
И...
colavova    27.10.2019, 21:55
Оценка:  0
colavova
...пианино сломалось))
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