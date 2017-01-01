Представитель ДТЭК опроверг обвинения АМКУ в монополизме в Бурштынском энергоострове

Цена реализации электроэнергии Бурштынской ТЭС (ДТЭК Западэнерго) составляет 1590 грн за МВт-час, при этом средняя цена импортеров составляет 1 880 грн за МВт-час. Об этом в ответ на заявление о начале расследования АМКУ против ДТЭК в эфире “Свободы слова“ заявил Виталий Бутенко, генеральный директор Д.Трейдинг, пишет Обозреватель.

Он подчеркнул, что более 40% электроэнергии в зону Бурштынского энергоострова поставляется из соседних европейских стран независимыми трейдерами.

“Я должен объяснить эту ложь про Бурштынский энергоостров. Импортеры продают электроэнергию из-за рубежа по 1 880 гривен (за МВт-час. – Ред.). Вы знаете, по какой цене продает Бурштынская ТЭС? По 1 590 гривен (за МВт-час. – Ред.)“, – сообщил Бутенко в ответ на утверждение Главы парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса об открытие дела АМКУ против ДТЭК.

4 октября Антимонопольный комитет начал расследование против ДТЭК Западэнерго. АМКУ усмотрел признаки монопольного положения ДТЭК Западэнерго на рынках электроэнергии в пределах торговой зоны Остров Бурштынской ТЭС.

В компании уже назвали выводы Антимонопольного комитета абсолютно безосновательными и предвзятыми.