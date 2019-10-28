Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Аваков приехал к Азову в Мариуполь

Комментариев: 1
Министр внутренних дел проверил мобильный центр полка Нацгвардии Азов, где тренируют бойцов.
Аваков в тренировочном центре Азова в Мариуполе
Аваков в тренировочном центре Азова в Мариуполе
mvs.gov.ua

Глава МВД Арсен Аваков приехал в Мариуполь в мобильный центр полка Азов. О своем визите в понедельник, 28 октября, министр сообщил в Twitter.

"В Мариуполе посетил мобильный центр ОЗСП НГУ Азов, где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося в НГУ вооружения. Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия максимальная поддержка тех, кто защищает Украину", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы МВД, министр также посетил базу учебного полигона Азов, где проводят занятия по боевой стрельбе и наступательных действий. "Полигон находится у населенного пункта Новопетровка и включает базовый лагерь, который способен разместить до 300 человек личного состава и военное стрельбище, которое пригодно для проведения огневых занятий с практической стрельбой из всех имеющихся сил и средств вооружения НГУ, включая танки и артиллерию", - сообщили в МВД.

Напомним, что ранее нардепы написали конгрессменам письмо из-за Азова. Украинские парламентарии готовы предоставить американцам помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об Азове.

Сам Аваков заявил, что предложение внести полк Азов в список иностранных террористических организаций является свидетельством качества его борьбы за территориальную целостность Украины.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВД, Мариуполь, Аваков, батальон Азов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    28.10.2019, 19:14
Оценка:  0
Антибес
Бабло привёз этим террористам?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь