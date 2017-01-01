Кабмин согласовал назначение глав пяти ОГА

Правительство одобрило кандидатуры на должности губернаторов Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Правительство Украины на своем выездном заседании в Мариуполе приняло ряд кадровых решений. В частности, были согласованы кандидатуры глав пяти областных государственных администраций (ОГА), сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник, 28 октября.

"Правительство согласовало назначение председателями ОГА: Волынской – Погуляйка Юрия Михайловича; Полтавской – Синегубова Олега Васильевича; Сумской – Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой – Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой – Осачука Сергея Дмитриевича", – говорится в сообщении.

Также правительство назначило Артема Биденко государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта.

Кроме того, принято решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Михаила Хорева.

Также уволены замминистра развития общин и территорий – Эдуард Кругляк, замминистра инфраструктуры – Юрий Лавренюк, председатель Госагентства водных ресурсов – Ирина Овчаренко.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. Другим указом глава государства удовлетворил отставку Михаила Бно-Айрияна, который пробыл в должности чуть больше 100 дней.

Также сообщалось, что Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого.

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